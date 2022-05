Nathan SETBON

11 années dans les services IT et dans la gestion de projet en France, 3 années dans le management et le développement de produits/projets en Chine



Architecture, développement, MOE/MOA, systèmes embarques, production, sourcing et achats



Experience actuelle en Chine dans le développement de produits par le biais de notre réseau local d'usines, creation d'évènements et de salons (Shiseido Hongkong presentation nouveau produits par le biais d'experiences sensorielles, Qinhuangdao évènement architectural, Shenzhen biennale d'architecture, Shenzhen HuangTing gratte-ciel éclairage LED facade, etc...)



Langues: Anglais et Francais



fr.linkedin.com/in/nsetbon/



Mes compétences :

Gestion de projet

Administration réseaux

Exploitation informatique

ITIL

Administration système

Gestion des process

Microsoft Office

PRINCE 2