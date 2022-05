Nathan VIEVILLE

Je suis actuellement étudiant en BAC STMG, je souhaite poursuivre mes études par la voie de l'apprentissage par un DUT techniques de commercialisation ou un BTS Relation Négociation clients. Je recherche une entreprise qui serait intéressée pour m'aider à réaliser mon projet professionnel. Je suis motivé et persuadé que cette formule de formation me permettra d’atteindre mes objectifs.

Je suis attiré par le domaine bancaire, immobilier ou vente de services, mais je suis aussi également ouvert à toute proposition qui me permettrait de mûrir mon projet professionnel.