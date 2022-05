Nathan ZAGROUN

Bonjour,



Récemment diplômé dans le domaine du commerce et de la vente ( bts muc) . je suis actuellement en recherche active d'un nouvel emploi dans ce domaine d'activité.

Je souhaiterai mettre à profit mes compétences déjà acquises au sein d'une nouvelle entreprise pour pouvoir ainsi les développer et en apprendre de nouvelles.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous paraît intéressant.





Mes compétences :

Détermination

Rigueur

Organisation du travail

Techniques de vente

Microsoft Excel

Microsoft Word