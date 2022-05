Nathanaël BLANCHET

Je suis actuellement en poste dans un établissement public, l'ABES à Montpellier en tant qu'ingénieur d'étude systèmes et réseaux. Mes missions quotidiennes ont comme axe l'administration régulière d'un parc de plusieurs centaines de machines RedHat/Centos qui héberge des services nationaux (sudoc.fr, theses.fr) dédiés aux utilisateurs du milieu universitaire. Comme souvent dans le milieu du service public, pour des raisons de coûts et de philosophie, les choix de solutions technologiques s'orientent très souvent vers l'OpenSource, qui est mon outil quotidien.

Mes spécialisations initiales sont doubles :

* dans le domaine des différentes solutions de virtualisation opensource : KVM, RHV, oVirt4.

* dans l'aspect réseau avec une certification CISCO CCNA pour la gestion interne de notre parc ainsi que pour l'intervention sur des réseaux plus étendus tels que le MAN HDMON qui est le réseau d'accès de RENATER, le réseau universitaire national.



Depuis 4 ans, le rapprochement des équipes infra et développement a profondément transformé mon métier pour me pousser à adopter des méthodes agiles (SCRUM) dans le but d'adopter une démrche devOps. Je suis donc monté en compétences sur les outils devops avec comme objectif principal l'automatisation. Mes nouvelles missions tournent donc désormais autour de:

* Ansible/Ansible Tower/AWX

* traitement et formats de métadonnées basées sur json/yaml, bash, python3

* containerisation d'applications: docker, Openshift/OKD, pods K8s

* provisionning et déploiements multicloud avec Infrastructure as a Code.

* versionning git/gitlab

* Chaine d'intégration continue Jenkins/Sonarqube/Docker



Je suis bien établi dans mon poste mais je chercher en complément d'activité à faire bénéficier de toute entreprise intéressée par le virage technologique principalement de mon expérience IaaS et de son automatisation. En basculant à temps partiel dans un premier temps, je me rendrais disponible pour des missions Freelance ou en CDDs ponctuels, avant d'envisager d'autres possibilités si le besoin venait à s'en ressentir.



Mes compétences :

Administration réseaux

Administration réseaux informatique

Cisco

Cluster serveur

Informatique

Linux

Réseaux informatique

Sécurité

SSH

Virtualisation

Ovirt / RHV

Orchestration

NAS

Border Gateway Protocol

ISCSI

IaaS

Ansible

Infrastructure as a Code

SAN

CentOS / Redhat

Cloud computing

DevOps

Openshift/ OKD

Containers

Cloud-init

Yaml / json

FC

Ansible Tower/ AWX

Docker

Avaya switches

CentOS

Ericsson

VPN

LDAP

Virtualization

LAN/WAN > LAN

VMware

Apache WEB Server

BGP (Border Gateway Protocol)

Bash Shell

Behaviour-Driven Development

Centreon

Dynamic Host Control protocol

Ethernet

Git

HAProxy

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Keepalived

Kibana

Kubernetes

LAN/WAN

LAN/WAN > VLAN

Linux Red Hat

MariaDB

Middleware

MySQL

Network File System

Nginx

OSI

Oracle

Oracle 11i

Oracle 2000

Oracle 6

Oracle 7

Oracle 8

Oracle 9

PKI

Python Programming

Secure Shell

Secure Socket Layer

Sybase Adaptive Server

TCP/IP

oVirt