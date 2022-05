Nathanaël CHERRIER

Je suis actuellement en quatrième année à SUPINFO Lyon. J'ai 22 ans et je programme depuis déjà plusieurs années sur différentes plateforme tels que iOs, Mac OS X, Windows et Linux. Je compte encore approfondir mes connaissances dans les technologies Apple et Microsoft.

Au niveau des technologies web, je possède plusieurs expériences professionnelles grâce à différentes structures touristiques de l'ile de la réunion.



Mes compétences :

Java

PHP5

Development for iOs

Development for Windows Phone 8

Development for Windows 8

Development for Android

C/C++

HTML5/CSS3

Symfony 2

Piano