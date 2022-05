Nathanaël LURIENNE

Développeur web indépendant mais aussi responsable technique à titre associatif de l'un des premiers portail d'actualité sur l'E-Sport qui accueille près de 25k visiteurs uniques par jour:

http://www.team-aAa.com



Directeur technique MediaGaming



Constamment à la recherche de projets web innovants.



Issu d'une culture libre depuis toujours, j'ai également un grand engouement pour la promotion de celle-ci!





Les technologies que je maîtrise :

- Frameworks web : Symfony 2/3 (PHP), CakePHP

- Plateformes E-commerce et CMS (extensions, templates, API) : Prestashop, Wordpress, Joomla

- Interfaces riches : HTML5, jQuery, Javascript, CSS 3, SASS, Compass

- Web services : SOAP, REST

- Gestionnaires de version : Git (et GitHub), Mercurial, Subversion

- Applications réseaux sociaux : Facebook, Twitter

- Bases de données : MongoDB, MySQL,

- Systèmes de paiement en ligne : ATOS, CMCIC

- Architecture logiciel, analyse et modélisation : UML, Merise, Design Patterns

- Administration système : Debian, Ubuntu, RedHat

- Applications mobiles : HTML5, Android

- Programmation système : SH, BASH, Python



Qualité :

- En constante veille technique

- Développement Backend

- Connaissance avancée de Symfony3

- Structure web propre ( templates, framework, modeles MVC )

- Bonnes pratiques de développement ( et du PHPdoc ;) )

- Accompagnement au référencement Google

- Sécurité web



GitHub : https://github.com/Nath13



Mes compétences :

PHP / MYSQL

Html/css

Javascript

Joomla!

Wordpress

Python

LAMP

Linux

Zend framework

Nodejs

Prestashop

Symfony 2

Programmation