Nathanaël MASRI

Une formation d'ingénieur Développement Logiciel poussée à Polytech'Paris-Sud (anciennement IFIPS) et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de solides compétences en développement.



Sur un plan fonctionnel je possède une expérience en gestion de projet et j'ai couvert l'ensemble du cycle en V à plusieurs reprises. Celles sur lesquelles j'ai le plus travaillé sont la conception et le développement.



Sur un plan technique, je connais plusieurs langages et maîtrise plus particulièrement Java et C++, que j'utilise depuis 4 ans. J'ai l'habitude d'utiliser des design patterns et des diagramme UML.



Mes compétences :

C++

C

SQL

UML

C#

Java JEE

Gestion de projet

JAVA SE

(X)HTML, PHP, JavaScript, CSS