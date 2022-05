Nathanaël MATHIEU

En 2001, après deux années d’études à Centrale Lille, j'ai souhaité rejoindre l'Institut Royal de Technologie à Stockholm pour faire un Master en ingénierie environnementale et développement durable.



Cette expérience a changé ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer des gens de différentes origines et d’échanger des idées sur de multiple sujets avec une ambition commune : rendre le monde plus durable.



J’ai débuté ma carrière au sein de grandes entreprises internationales. J'ai travaillé 2 ans chez Air France en Afrique de l’Ouest, où je pilotais des actions de veille commerciale et de web marketing et coordonnais le bon fonctionnement des systèmes d’informations. De nouveau, collaborer avec les gens de différentes cultures m’a enrichi tant personnellement que professionnellement.



Ensuite, j'ai rejoint la Direction du Développement durable du groupe Accor. Pendant 5 ans, mes missions ont été très variées : expert environnement, responsable du reporting extra-financier et chef de projet senior en charge du grand programme de reforestation mondial Plant for the Planet (www.accorplantsfortheplanet.com). J'ai aussi été honoré d'une récompense interne dans la catégorie innovation pour le lancement de la Certification de Green Globe pour les hôtels Novotel dans le monde entier.



Travailler au sein de grandes entreprises m’a permis d’acquérir une bonne connaissance de leurs fonctionnements, les puissants moyens pouvant être mis en œuvre pour développer des projets étonnants tout en jonglant avec la complexité de contraintes opérationnelles.



Parallèlement, j'ai toujours eu une vocation pour entrepreneuriat. C'est pourquoi, j'ai créé deux sociétés au Burkina Faso. La première, appelée Kymbaa, est une agence de communication, lancée en 2006, que j'ai vendue en 2009. La deuxième est un studio de musique et une société de production créée en 2008. Je suis très fier de pouvoir dire que le Studio Kibaré est maintenant une référence au Burkina Faso! (www.kibare-music.com). Je suis toujours actif dans cette entreprise.



Aujourd'hui, je lance une nouvelle société, avec deux associés, basée à Paris : LBMG Worklabs. Notre ambition ? Imaginer le travail de demain. (www.lbmg-worklabs.com)



