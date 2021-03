Doté de 25 ans dexpérience en photographie et plus de 12 ans en vidéo,

enrichi par de nombreux projets artistiques personnels, jaspire à relever

de nouveaux challenges denvergure dans la production Photo / Vidéo,

le webdesign, la direction artistique et le management.



Mes compétences :

Photographe - Auteur

Vidéaste - Réalisateur

Chargé de Production Audiovisuelle



(Adobe Creative Cloud)