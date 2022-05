Nathanaël Senior NKOGHE NZE

Jeune diplômé de l’école d’ingénierie informatique et systèmes d’information Ynov – Ingésup, où je me suis spécialisé en infrastructure, j'aspire à occuper un poste d'ingénieur infrastructure « systèmes et réseaux » dans le monde l'entreprise. La formation INGESUP d’YNOV Toulouse que j’ai suivi m’a permis d’avoir une vision assez globale et claire du monde informatique. J’ai pu acquérir non seulement des connaissances et compétences techniques à travers plusieurs environnements ou outils tel que des logiciels, des langages de programmation… mais aussi et surtout dans le domaine des infrastructures systèmes (Microsoft, GNU/Linux, Virtualisation…) et réseaux (LAN, WAN…) ; des connaissances et compétences acquises par le biais de multiples pratiques et expériences professionnelles (stages). Doté d'une expérience de plus d'un an, je souhaite mettre à profit mes atouts et compétences afin de participer au progrès technologique que connaît, de jour en jour, notre société.



Mes compétences :

Gestion de projet

Citrix

VMware

Réseaux informatiques & sécurité

PHP

Microsoft Windows

XenDesktop

Active Directory

HTML

Citrix XenApp

JavaScript

Virtualisation

CSS

Windows PowerShell

GNU/Linux

Bootstrap

Microsoft Windows Server

Hyper-V

Mac OS X