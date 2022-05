Nathanaël SPRIET

J'ai une grande passion pour l'informatique, aussi bien haut niveau (développement web, bases de données) que bas niveau (Assembleur, C/C++, Arduino).

J'ai une préférence pour l'informatique embarquée.

Après un DUT réussi (IUT de Valence), je me suis engagé dans un cycle ingénieur à l'ESISAR dans la formation Électronique Informatique et Systèmes, en apprentissage dans l'entreprise NOCOSIUM.

Je me suis rendu compte que cette orientation n'était pas forcément la meilleure compte-tenu de mes affinités. Je me suis donc réorienté vers une licence professionnelle SIL-CASIR, toujours en apprentissage avec NOCOSIUM. Pour des raisons économiques, j'ai changé d'entreprise en cours d'année pour intégrer l'équipe de Carbon Bee.

Ma licence professionnelle obtenue, je suis actuellement en école d'ingénieurs à CPE - Lyon, de nouveau en apprentissage avec Carbon Bee.



Mes compétences :

UNIX

SQL

Python Programming

Microsoft Windows

Linux Debian

JavaScript

Java

HTML5

CAML

C++

Assembler

C

PHP

CSS

Photographie

Node.js