Nathanaëlle CHOPIN

Au sein de studio de création ou d'agence de publicité, j'ai pu participer à la conception des maquettes, (incluant les briefing et les intentions de réalisations auprès des intervenants extérieurs) jusqu'au suivi d'exécution et de fabrication, des campagnes de publicités des annonceurs tels que McDonald's France et Europe, Groupe Accor, Leroy Merlin, Nissan, SNCF, Cadburry, Française des Jeux...

En relation directe avec les annonceurs, photographes, réalisateurs, j'avais en charge la réalisation des outils de communication (Affiches, presses, spots publicitaires & radio) sous la direction des Directeurs de création.

J'ai donc pu évolué au sein d'un contexte qui demande une forte réactivité et une réelle adaptabilité.



J'ai à coeur d'offrir une expérience pertinente dans chacun des projets qui me sont confiés. Ce métier enrichissant est en perpétuelle évolution avec des moyens de plus en plus innovants, et nous offre de belles perspectives d'avenir.



Mes compétences :

Direction artistique multi supports

CONSEILS

Graphiste

Communication visuelle globale-Identité

COMMUNICATION GLOBALE