Nathanaelle DELANNET

Actuellement en poste chez vente-privee.com, en tant que chef de projet marketing opérationnel sur la vitrine One Day du site, je reste ouverte à toutes les propositions en marketing stratégique ou opérationnel, notamment dans le secteur des médias, dans lequel je souhaite m'orienter par la suite.



J'ai actuellement plusieurs expériences en marketing dans ce domaine, notamment grâce à mes stages chez Paramount Entertainment en tant que chef de produit et chez Telfrance en tant qu'assistante de communication. Mon poste chez vente-privee.com me permet d'apprendre à connaître le domaine du web en profondeur, média aujourd'hui indispensable aux marques.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Management

Marketing opérationnel

Chef de projet

Respect des objectifs clients

Entertainment

Chef de produit

Web

Marketing

Audiovisuel

Communication

Télécommunications