Thomas DELANNET

- Manager du label HCFC-LP.PROD depuis 1998 - production discographique de La Tchoucrav', The JACK-Tributetoacdc, Macadam Bumper's et Anne-Flore.



- Organisateur du Festival "TRIBUTE" sur Caen, Saint-Lô, Luc/Mer, Flers etc... depuis 2006.



- Batteur, chanteur et producteur du groupe La Tchoucrav' : 4 albums sortis nationalement en 2004 (Attentat musical), 2008 (Regg'n'roll), 2014 (Rock Band) et 2017 (Rétroviseur) + tournées internationales.

Voir le site www.latchoucrav.com.



- Batteur du groupe "The French Van Halen" - Concerts en France (Caen, Dignes, Bordeaux, Laval...) - Page facebook disponible et concert complet sur Youtube.



- Chanteur du groupe The JACK-Tribute to AC/DC : album "Live" sorti en 2019, nombreux concerts en France et Europe.

Voir le site www.thejacktributetoacdc.fr



- Chanteur du groupe de métal "Macadam Bumper's". Adoubés par Brian May (Queen) et contactés par le producteur Michael Wagener (Metallica, Ozzy, Motley Crue, Dokken, Poison...), ils ont sorti leur premier album en septembre 2013 (national lp.prod/Season of mist/Believe digital). Nombreuses tournées à leur actif.

www.facebook.com/macadam.bumpers?fref=ts



Mes compétences :

Batteur

Chanteur

Producteur de spectacles.