Nathanaelle FREY

Etant actuellement en pré qualification Commerce, je suis à la recherche d'un emploi dans le monde du Commerce.



En effet, grâce à plusieurs petits stages effectuée chez Bleu Libellule, Tally Weilj, Extrem Shop.. dans les régions voisines de la Marne, j'ai pu apprécier d'avantage cette filière. J'ai acquis des expériences qui m'ont permis de valider mon projet dans ce domaine.



J'aime travailler en autonomie et sur différentes tâches comme le conseil client, les livraisons ou encore satisfaire le client parmi de nombreuses choses que peux effectuer une vendeuse.



J'ai une attirance particulière pour la vente en produit à la coiffure et l'esthétique mais je suis ouverte à tout autre secteur tels que le textile, la décoration et plein d'autres.



Je fais preuve de polyvalence, d'autonomie et je m'adapte facilement aux nouvelles choses.



Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Internet