Nathanaëlle GALLINA

Mon rôle est de mettre à disposition des entreprises de notre région, des profils de candidats potentiels préalablement rencontrés en entretien individuel, pouvant répondre à un besoin ponctuel, à l'agrandissement d'une équipe, ou à un futur départ dans leur établissement dans le cadre d'une formation en alternance.



Mais bien sûr, nos formations sont également accessibles aux salariés déjà en poste !



DÉPARTEMENT DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE

N'hésitez-pas à me signifier votre besoin à ngallina@cesi.fr ou 03.54.59.0.72



Le Cesi de Nancy est présent depuis plus de 20 ans ce qui a permis de développer un grand nombre de partenariats avec l'ensemble des entreprises du bassin d'emploi en Lorraine.



Cesi Entreprises



