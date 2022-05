Nathanaelle JEAN

Après 9 ans d'expérience en organisation de spectacles (régie générale, administration, communication, médiation culturelle), 5 ans en création et régie lumière et 4 ans en prévention et sécurité incendie (consulting, formation), je cherche désormais à m'investir dans une entreprise sur le long terme.

L'objectif, après plusieurs années à travailler dans l'immédiateté d'un événement, est à présent de mettre mon expérience et mes compétences au profit d'un projet plus global : construire, voir plus loin...

J'aimerai coordonner des équipes, non plus sur une courte durée pour la mise en place d'un événement, mais sur le long terme, pour contribuer la vie d'une entreprise.

J'étais insatiable, je voulais tout essayer, tout connaître, tout comprendre... J'en retire aujourd'hui une grande capacité d'adaptation, une aptitude à l'apprentissage rapide, et l'envie de m'impliquer sur le long terme...



Mes compétences :

Stratégie digitale

Secourisme

Gestion administrative

Autonomie

AutoCAD

Créativité

Médiation culturelle

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Communication culturelle

Aptitudes relationnelles

Organisation d'évènements

Prévention

Veille réglementaire

Sécurité incendie

Formation

SSIAP 1, 2 et 3

Planification

Eclairage

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion de groupe