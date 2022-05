Nathanaelle LOUSQUY

Attirée par les Sciences depuis très jeune, je me suis pourtant orientée après un Bac S vers la gestion...



Depuis l'IUT, le controle de gestion est resté mon objectif pendant toutes mes années d'études.



Après un stage de 14 mois au sein d'un laboratoire pharmaceutique, d'un an et demi au sein d'un grand groupe américain de distribution, de nouveau dans l'industrie pharmaceutique, je m'applique a exercer mon metier: le controle de gestion, du mieux que je peux et surtout en y prenant du plaisir: la clef de l'épanouissement!



J'aime le relationnel que procure cette position, la création de tableaux de bords de toute sorte, l'aide qu'on procure à tous les services, les missions d'investigation...



Mes centres d'interets sont très nnombreux, mais je privilégie bien entendu mon implication dans la protection et la sauvegarde des requins et des océans. Plongeuse acharnée dès que les vacances se présentent...Je suis très curieuse et aime la découverte principalement par le biais des voyages.



Je suis très ouverte, très motivée, dotée d'un bon relationnel et d'une bonne autonomie.

Je suis rigoureuse et organisée, dans le travail comme dans la vie.

Je suis bilingue en anglais et possede toujours quelques bases d'allemand.



Aujourd'hui basée a New York City pour avoir suivi mon conjoint, je reste dans le milieu de la gestion au sein d'une filiale US d'un petit groupe français dans le consulting. Mais il me tarde tout de meme de retrouver mes marques dans un vrai service de controling!



Mes compétences :

Bon relationnel

consciencieuse

Motivée

Organisée

Relationnel