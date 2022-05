Nathanaëlle MOIZARD

Gérer des groupes d'adultes et d'enfants,

Dispenser des savoirs linguistiques et culturels,

Déterminer des méthodes, moyens et outils pédagogiques adaptés aux apprenants,

Créer des séquences padagogiques avec un Tableau Numérique Interactif,

Elaborer, évaluer et faire évoluer les programmes, les supports pédagogiques,

Evaluer les acquisitions de connaissances des apprenants,

Mettre en place des actions correctives et de remédiation,

Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administif,...) des apprenants



Mes compétences :

Didactique

FLE

Pédagogie

TBI