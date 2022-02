Bonjour,



Diplômée ingénieur en électronique-optique.

Au cours de ces années d'études, je me suis découvert un attrait tout particulier pour l'imagerie et le traitement d'images.

Forte de mes différentes expériences professionnelles dans ce domaine, je suis aujourd'hui prête à entrer dans la vie active.



Mes compétences :

Programmation C++

Traitement du signal

Traitement d'images