Je suis Romain FRAGNER, actuellement Ingénieur Calcul en mécanique des structures et mécanique des fluides au sein d'OTIS France.



J'ai des compétences en thermique, énergétique, aérodynamique, mécanique des fluides, mécaniques des solides, informatique, conception mécanique et gestion de projet acquises pendant mon cursus (ingénieur mécanique et énergétique (Polytech'Orléans), MSc Thermal power: rotating machinery and management (Cranfield University, UK), Doctorat en Mécanique des fluides et Combustion (CNRS ICARE)).



Curieux et enthousiaste, j'aime travailler en équipe et m'investir dans de nouveaux projets. Je suis actuellement en poste sur la création d'une solution multi-physiques (CFD-FEA-Thermique) sur la plateforme ANSYS (Fluent-Mechanical) au sein d'OTIS.



Je me tiens à votre disposition pour toute autre information.



Très cordialement,



Romain FRAGNER



Mes compétences :

Matlab

C++

Solidworks

Solid Edge

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Fluent

ANSYS

Autocad

Revit

Fluent Meshing