Nathanel BAGDADI

Nous proposons un accompagnement totalement personnalisé et individualisé, afin de créer, développer et pérenniser votre agence de Services A la Personne, agréée Simple et Qualité :



- Réalisation d'un état du marché local et montage de votre business plan,

- Prise en charge des dossiers administratifs de demandes d'agréments Simple et Qualité,

- Formation individuelle de six semaines à l'entrée dans le réseau,

- Aide à la recherche de locaux,

- Fourniture de tous les supports de travail et d'un plan de communication à l'ouverture de l'agence,

- Prise en charge de la gestion sociale de votre activité (DUE, réalisation des fiches de paies, gestion des AM et AT, déclarations de charges sociales trimestrielles, établissement de solde de tout compte),

- Présence d'une personne de la tête de réseau une journée par mois dans votre agence, afin de vous accompagner sur votre projet de développement, fonction de vos indicateurs d'activités,

- Organisation d'un séminaire de travail réunissant tous les franchisés une fois par trimestre,

- Mise à disposition de partenariats commerciaux,

- Mutualisation d'un contrat protection juridique pour l'ensemble des agences du réseau.



Les agences TOUT A DOM SERVICES sont en cours de certification QUALISAP.





