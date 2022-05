Diplômé des Mastères Spécialisés « Finance » de l’ESSEC et fort de plusieurs expériences en Vente et en Structuration, je suis désormais convaincu de vouloir poursuivre dans le domaine de la finance de marché.



Au cours de mes études réalisées à la Sorbonne, à l’Université Laval au Canada, mais aussi à l’ESSEC, j’ai eu l’occasion d’acquérir une base solide de connaissances économiques, mathématiques et financières, à la fois théoriques et pratiques. Ces années m’ont en particulier permis de développer mon attirance et mes connaissances sur les produits dérivés et structurés.



Après avoir réalisé différents stages en Vente Taux chez Société Générale CIB et JP Morgan ainsi qu'en Structuration Cross Asset chez Exane, je travaille actuellement chez Goldman Sachs au sein d'une équipe de vente de produits dérivés et structurés Equity dédiée à une clientèle institutionnelle France / Bénélux. Au cours de ces stages, j’ai pu confirmer mon goût du travail en équipe, développer mon sens de la communication, perfectionner mes compétences en programmation informatique et travailler sur de nombreuses solutions de couverture et d’investissement Cross Asset.



Je suis dorénavant à la recherche d'un job permanent en Sales / Structuring.



Nathaniel BITANE



Mes compétences :

Marché des Taux et Actions

VBA Visual Basic

Produits dérivés

Reuters 3000 Xtra

Finance de marché

Asset management

Bloomberg

Excel

Produits structurés

VBA

Equity Derivatives

Trading

gestion de portefeuille

gestion d'actifs