Nathaniel HOAREAU

Bonjour à tous.



Je m'appelle Hoareau Nathaniel et j'ai 21 ans. Travaillant depuis bientôt 2 ans chez INDEPENDANCE INFORMATIQUE, une petite entreprise d'infogérance et de développement d'applications WEB, je suis actuellement en contrat de professionnalisation pour une License Concepteur Developpeur Informatique que je suis en alternance chez mon entreprise et l'IPI Réunion.



Me sentant très à l'aise dans ce domaine bien qu'ayant des lacunes certaines, j'ai la ferme intention d'y progresser et d'atteindre mon potentiel maximum afin de devenir un atout pour mon entreprise et de la faire évoluer dans l'univers de l'informatique professionnel.



Mes compétences :

Administration réseaux

Veille documentaire

Gestion des installations

Assistance client

Moteurs de recherche web

Documentation

Recherche documentaire

Système d'information

Développement informatique

Développement web

Assistance utilisateurs