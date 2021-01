Patricia DERIMER

Je suis:

HYPNOTHÉRAPEUTE, Maître praticien en hypnose Ericksonienne, compétente en analyse transactionnelle, en thérapie brève comportementale et systémique. J'ai été formée par Betty Alice Erickson pour les capacités d’auto guérison du corps. Je pratique l’hypnose thérapeutique et clinique.

J'accompagne les coachs professionnels et les personnes exerçant les professions d'aide dans leur thérapie dans le cadre de la réalisation de leur mission professionnelle.



COACH PROFESSIONNEL ET PERSONNEL CERTIFIE

INGÉNIEUR EN ORGANISATION et AUDIT INTERNE

ex DRH



Membre actif de l'association Éolienne "Forme et bien être"

Administrateur à la CGPME 44



Spécialiste:

du DÉVELOPPEMENT PERSONNEL de la Gestion du STRESS et de l'intelligence émotionnelle; J'accompagne la résolution des: Peur, angoisse, phobie, dépression, irritabilité, violence, inhibition, difficulté d'apprentissage, trac, addiction (tabac, alcool, nourriture...), concentration, mémoire, somatisation.



Prestations:

Accompagnement personnalisé

Formation

Thérapie



Public: adultes et enfants

Reçoit au cabinet ou intervient en entreprise







Mes compétences :

Reprise d'entreprise

Risques psychosociaux

Organisation

Développement durable

Création

GPEC

Bilan de compétences

Environnement

Sécurité