Nathaniel REYNAUD

Fort de plus de 17 années d'expérience en tant que Technicien Géomètre, je recherche aujourd'hui un nouveau challenge pour ma carrière professionnelle afin d'assurer et gérer toutes les tâches qui pourront m'être confiées.



Polyvalent, j'ai pu acquérir sérieux et rigueur aussi bien sur des logiciels tels que Autocad, Covadis, Land2Map, Cylone ou Cloudworx que sur le terrain avec des stations totales, Gps, tablettes, niveaux, scanners 3D et autres matériels de détection Vivax.



Habitué à travailler seul autant qu'en équipe, mon expérience concerne aussi bien les relevés topographiques standards (plans de corps de rue COURLY, MDR ou SYDESL, carto200 EDF, tramway...) que les missions en industrie (chimique, nucléaire), en architecture (cathédrale de Nevers, Hôtel de la Marine) ou sur des chantiers de BTP (Tour INCITY et Métro B à Lyon, Arena 92 et SMA BTP à Paris, CEVA à Genève).



N'ayant pas peur de continuer à apprendre, je me sens à même de proposer mon professionnalisme pour être rapidement autonome et ainsi répondre aux objectifs qui me seront fixés.



Ma motivation, mon adaptabilité, mon désir d’aller de l’avant de même que mes expériences diverses sont autant de gages de réussite.



Mes compétences :

Scanner 3D

AutoCAD

Topographie

DAO

Land2Map

Station Totale

GPS

Plans de Récolement

Implantation

GéoRéférencement

PGOD

Nivellement

PGOC

PCRS

Plans de Corps de Rue

COVADIS

Détection Réseaux Electriques

Détection