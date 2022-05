Natidja SOILIHI

Après un BAC ES en 2016, je me suis dirigé vers un DUT GEA ( Gestion des entreprises et administrations) au sein de l'IUT de Quimper dans l'optique de travailler plus tard dans une administration territoriale .



Malheureusement, cette formation me correspondait pas totalement mais j'ai néanmoins appris beaucoup de choses notamment que la RH serait un domaine qui me conviendrait parfaitement . j'ai donc décidé d'opter pour une réorientation vers le BTS AM ( Assistant Manager ).



Aujourd'hui appellé SAM ( Support à l'action managérial ) suite à la réforme. Celui-ci m'a permit d'effectuer des stages dans le domaine des ressources humaines (Assistante en agence d'intérim ) et dans d'autres entreprises tel qu' assistante chargée de la clientèle au sein d'une agence de location de voiture (CICAR Tenerife) en Espagne etc...



Maintenant je suis à la recherche d'une opportunité d'emploi et je suis disponible immédiatement pour éventuellement effectuer un stage au préalable.



Domaine souhaitée : Commercial, RH, Administratif..



Mail : christianatidja@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Prezi

Canva

Réseaux sociaux