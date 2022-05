Natie KUCOR

Si je reprend mon parcours,mon experience professionnelle d'AIDE SOIGNANTE a ete pour moi la plus enrichissante.

La formation FPA, m'a permis de decouvrir la pédagogie adaptée, qui maintenant, est presque une seconde nature. J'aime transmettre, guider et accompagner.

Je desire maintenant me diriger vers un psote de formatrice dans mon domaine, d'aide a la personne , le paramedical, et le secourisme.



Mes compétences :

Webmaster

Informatique

AIDE SOIGNANTE

SECOURISTE

FORMATRICE PROFESSIONNELLE POUR ADULTES