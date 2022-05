Natilia Le Mans - OLIVIER MOINE

Natilia, 1er constructeur de maisons ossature bois en France, vous propose une large gamme de maisons individuelles environnementales, alliant à la fois écologie et économies.



Envie de devenir propriétaire ? Vous avez un projet de construction ?

L’équipe Natilia Le Mans est à votre écoute et à votre service pour vous accompagner tout au long de votre projet de construction.



N’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 02 44 02 31 13 ou par mail à l'adresse lemans@natilia.fr



Retrouvez nous également sur notre site internetArray et sur notre chaîne youtube





Pensez Economie, Agissez Ecologie !



Pourquoi choisir de construire une maison à ossature bois Natilia ?



Afin d’être au plus proche de la nature, les maisons environnementales Natilia sont construites avec un matériau écologique, le bois, provenant des forêts gérées durablement. Ce matériau apporte de nombreux avantages et un confort de vie meilleur comparativement à une maison classique.

Grâce aux grandes propriétés naturelles du bois, vous apprécierez d'être le propriétaire d’une maison à ossature bois saine, chaleureuse, reposante qui vous apportera une sensation de bien-être.

Enfin, vous bénéficierez des performances d’isolation thermique et acoustique exceptionnelles du bois.



Maison ossature bois Natilia : Economies de temps



Premièrement, la construction d’une maison Natilia est bien plus rapide qu’une maison traditionnelle car nous disposons de notre propre usine (POBI) où le processus de fabrication est entièrement intégré. La fabrication des murs Natilia et des charpentes est réalisée directement au sein de l’usine incluant les isolants, les menuiseries et l’étanchéité. Les panneaux sont donc prêts à être assemblés dès la sortie de l’atelier. La construction sur le chantier est alors simplifiée et un seul corps de métier est nécessaire au montage. Il n’y a donc aucune perte de temps pour l’organisation du chantier en fonction des disponibilités des différents corps de métier. De plus, grâce à ce mode constructif, vous avez l’assurance que votre chantier Natilia soit propre.

Si l’on compare les délais de livraison entre une maison traditionnelle et une maison ossature bois Natilia, il y a au minimum un gain de temps de 3 mois pour une maison Natilia.



Maison ossature bois Natilia : Economies d’argent



Un projet de construction d’une maison Natilia est plus facilement accessible car la construction de ces maisons ossatures bois est bien plus rapide que celle des maisons traditionnelles, ce qui diminue considérablement le coût des frais intercalaires (loyer, charges etc.). De plus, les frais de chantier sont réduits du fait que ce dernier ne nécessite que peu d’équipements.

L’efficacité de l’isolation d’une maison individuelle Natilia permet une diminution considérable de vos factures de chauffage.

En plus d’être moins couteuse, l’investissement d’une maison Natilia est bien plus rentable sur du long terme car le bois est doté d’une grande résistance mécanique et donc d’une durée de vie plus longue. Il s’agit d’un investissement pour l’avenir.



Maison ossature bois Natilia : Economies d’energie



Ecologiques, nos maisons sont éco-respectueuses car elles participent à la sauvegarde de notre environnement. Les maisons à ossatures bois Natilia permettent de construire aujourd’hui les maisons de demain tout en réalisant des économies d’argent pour votre avenir.



Le pouvoir du bois apporte une meilleure isolation thermique qui permet d’améliorer le confort tout en réduisant grandement la consommation d’énergie. Ceci implique donc un confort thermique supérieur dans les maisons à ossatures bois et ainsi, une réduction des factures d’énergie.



Tous ces atouts font le charme de nos maisons et comblent vos attentes pour votre futur habitat. Le bois est le matériau du futur pour la construction des maisons de demain.



Mes compétences :

Maison Ossature Bois

Constructeur de maison individuelle

Accompagnement en recherche de terrains

Accompagnement en recherche de financement

Constructeur de maison ossature bois