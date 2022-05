Bienvenue sur le site de Natilia Rodez,



Natilia, vous propose des maisons alliant écologie et économie d’énergie grâce au mode de construction en ossature bois comprenant une double isolation renforcée intérieure et extérieure.



Notre équipe réalise des constructions de maisons individuelles à la hauteur de vos attentes, afin de réaliser et de concevoir sur mesure votre projet de vie en respectant au mieux votre budget.



Notre secteur de construction couvre le département de l’Aveyron, une partie de la Lozère, du Lot, du Cantal et du Tarn, en fonction de la distance entre l’agence et le terrain de construction.



Nous vous accueillons dans notre agence située à quelques minutes du centre ville de Rodez, sur le mail de Bourran.



Nous étudierons ensemble le meilleur projet pour vous et votre famille.



Grâce à notre accompagnement complet sur toutes les étapes de la construction (recherche de terrain à vendre, de financement, étude technique, plans, dépôt du permis de construire…), vous ne serez pas seul face à ce nouveau projet de vie.



Notre équipe est à l’écoute de vos envies afin de réaliser la maison de vos rêves !





