Jeune Chambre Economique - MILLAU

C'est un mouvement de jeunes citoyens entreprenants et pas qu'entrepreneurs, présent dans le monde entier où les membres sont âgés de 18 à 40 ans.

Nous sommes des citoyens actifs qui ne souhaitons qu'une chose : Agir avec audace pour le bien de notre Cité et de nos concitoyens. Car la mission de notre mouvement est d'offrir des opportunités aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.

Et pour cela, nous agissons avec des valeurs humanistes :

- La croyance dans l’homme et dans le progrès de la communauté mondiale,

- La liberté de l’individu et de l’entreprise, garante de la justice économique,

- Le respect de la personne humaine,

- Le respect des lois, la lutte contre l’arbitraire,

- La valeur de l’engagement, noblesse de l’action au service de la communauté.



Des projets aléatoires portant sur la valorisation de notre territoire, sur le développement de l'économie, sur la protection de notre planète et sur l'emploi.



Une structure propice:



- à la formation professionnelle,

- au développement personnel,

- à la gestion de projets,

- au travail en groupe.



Pour en savoir plus consulter: http://www.jcemillau.com



Pour nous contacter: millau@jcef.asso.fr