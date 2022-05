Nativité CALVO

Je me présente, je m'appelle nativité, j'habite à Drancy ,je viens d'avoir une expérience de travail de 18 ans en tant que responsable d'un point de vente dans la restauration rapide .Je suis très à l'aise avec internet, word ,excel etc..J'ai suivi une formation de secrétaire administrative et commerciale . Toutes mes expériences m'ont permis d'acquérir un véritable sens du relationnel et du respect de la personne,je suis dynamisme, polyvalente, rapide, ponctuelle, autonome et très organisée .J'aime le travail bien fait. Pour cette nouvelle recherche j'aurais aimé faire un métier d'accueil tel qu'hôtesse d'accueil standardiste ou Agent administratif dans lesquels j'ai déjà une certaine expérience, de plus je suis autonome et j'ai une grande facilité d'adaptation.De plus je suis une personne très organisée, dynamique et polyvalente .



Mes compétences :

Dynamique,ponctuelle,rapide,autonome,

Bonne élocution,bon relationnel,gestion du stress

Travail en équipe,m'adapte facilement

Discrète,organisée, très bon contact humain

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

rigoureuse dans son travail

Microsoft Access