Gilles FACQUET

Expert des Transports et de la relation clients avec 4 domaines privilégiés :



Le Management Opérationnel.

Le Management Qualité.

Le développement de l'esprit d'équipe.

La gestion et l'optimisation de la Relation Clients.





Expériences et savoirs faire acquis en environnement international :



Optimisation et la pérennisation des performances et de la qualité

Gestion de projet

Mise en œuvre du changement et gestion des résistances

Réduction du turnover et montée en compétence des collaborateurs





Des réalisations phares :



Fusion et lancement du 1er réseau de messagerie européen DeutschePost - DHL Express

Création et management du Service Clients centralisé messagerie DHL Express

Développement de lignes et de hubs internationaux

Optimisation de la relation commerciale & SAV.



Mes compétences :

Organisation du travail

Relation client

Commerce international

Management Qualité

Logistique

Formation

Conduite du changement

Management des ressources humaines

Transports