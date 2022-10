Gilles BACQUET

Consultant fonctionnel PLM: Conseil applicatif, support et méthodologie PLM (CAO, CFAO, PDM, Maquette numérique).

Consultant applicatif : Optimiser les méthodes de travail des outils PLM:

Réalisation et industrialisation des modèles génériques intégrant le savoir faire et les règles métiers du client dans le but de réduire les délais de conception et de fabrication.

Consultant en conduite de changement : Adapter les parcours de formation et parcours métiers du client au changement d’orientation des systèmes d’informations.

Pilotage de projet de suivi d’incident et de recette en offshore (Bélarus et IGD Global Delivery Roumanie).

Pilotage de projet de migration de données traitée en équipe offshore.





Mes compétences :

Conseil

PLM

Pilotage de projet

Maquette numérique

PDM