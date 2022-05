Natsuko TAKAKURA-MIKOGAMI

+ Docteur en chimie (spécialité : biochimie)

+ environs 6 années d’expériences professionnelles en France:

- Recherches en toxicologie in vivo et in vitro et en biologie cellulaire

- Evaluation des activités biologiques d’un ingrédient alimentaire in vitro et in vivo

+ 13 années d’expériences dans une entreprise laitière au Japon :

- Recherches fondamentales en biologie cellulaire, en microbiologie et en immunologie

- Développement des compléments alimentaires avec une protéine de lait (la lactoferrine).