Natura Brasil BEATRICE

Née au Brésil en 1969, Natura Brasil est la marque n°1* des cosmétiques au Brésil.

Présente dans 7 pays d’Amérique Latine et depuis 2005 en France, Natura Brasil compte 1,3 millions de Conseiller(ères) dans le monde. Aujourd’hui, plus de 2000 Conseiller(ères) en vente par relations en France partagent avec leurs client(e)s les valeurs de Natura Brasil : la biodiversité brésilienne, le développement durable, et surtout la qualité des relations.



Messagères de notre raison d’être première, le Bem Estar Bem*- née de cette conviction qu’il faut être bien avec soi-même (bien-être) pour être bien avec le monde (être bien) - les Conseiller(ères) Natura Brasil bénéficient d’une activé riche en relations humaines et s’offrent ainsi des possibilités de reconnaissance et d’évolution professionnelle



Etre Conseiller(ère) Natura Brasil, c’est :



• Bénéficier d’un travail à temps choisi : s’organiser à son rythme et selon ses objectifs de gain

• Une rémunération motivante et attractive : 30% de commission sur ses ventes TTC (soit 35,9% sur ses ventes HT)

• Une activité riche en échanges : pour nouer de belles relations et développer son réseau social

• Des possibilités d’évolution et de rémunération progressives

• Des formations gratuites tout au long de son évolution



*Bien être bien.



Si vous avez 18 ans et plus et que vous disposez d’un numéro de sécurité sociale,

Si vous êtes impliqué(e) dans le développement social et environnemental et que vous aimez la richesse des relations,

Si vous êtes, en poste avec l’envie de gagner un revenu complémentaire, simplement passionné(e) de cosmétiques, ou que vous souhaitez apprendre à vendre, motiver et former des équipes que vous aurez recrutées, Natura Brasil saura vous proposer une activité de Conseiller(ère) adaptée à vos attentes et à votre situation !



Le métier de la vente directe est basé sur l'enchaînement des relations interpersonnelles. Pour réussir en tant que Conseiller(ère) Natura Brasil, il est indispensable d’aimer le contact avec autrui, afin de pouvoir développer un réseau de contacts et de transmettre l’histoire et les bénéfices de chaque produit.



Diplôme ou niveau d’études : tous niveaux acceptés

Compétences demandées : enthousiasme, dynamisme, ouverture aux autres, sens de la relation

Expérience professionnelle : non exigée

Lieu de travail : au domicile de vos client(e)s et en entreprises (CE)