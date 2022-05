Nicolas Meyer, graphiste indépendant depuis 8 ans, diplômé de l'école Pivaut à Nantes, installé à Pont-l'abbé depuis Janvier 2015 sous le nom de Natural'Paint.



Je propose diverses services de communication publicitaire pour particuliers et entreprise afin de leur permettre de se démarquer face à la concurrence. Logo, cartes de visite, flyers, sites internet, affiches, marquage véhicule et vitrine, enseigne, etc...



Natural'Paint propose aussi des packages pour les créateurs d'entreprise afin de les aider au mieux à lancer leur projet efficacement.



Privilégiant une volonté d'écoute, je comprend, j'accompagne et finalise avec le client son projet de communication publicitaire pour un résultat conforme à ses attentes.



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Illustrator

Communication visuelle

Adobe Photoshop