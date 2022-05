Nausica TANDOU

La place du capital humain est au cœur du développement de toute entreprise. Le service des ressources humaines a ainsi pour priorité de maximiser la qualité de vie de chaque salarié dans le but de les motiver et les fidéliser de manière continue et progressive.

Nous devons donc au sein du service RH, à la fois : veiller à respecter le code du travail, les conventions et les valeurs véhiculées par l'Entreprise, gérer les urgences administratives, suivre méticuleusement un cycle de paie, définir les besoins de recrutement, développer et/ou adapter les compétences des salariés...

Apprendre, partager et transmettre sont les objectifs qui me motivent et m'animent.





Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Administration du personnel

Paie

Recrutement

Formation