Nazim KHARROUBI CHERIF

Mr kharroubi cherif nazim licence en sciences commerciales option Marketing . je suis quelqun de dynamique, motivé par les challanges , patient, federateur et orienté chiffre. Parmis mes taches .



Recrutement des distributeurs.

• Mise en place du réseau de Distribution Régional.

• Atteinte des objectifs Volume-Chiffre d’affaire fixé par le groupe.

• Manager une équipe de Superviseurs.

• Exécuter la politique commercial au niveau régionale.

• Réfléchir et proposer des idées pour augmenter le chiffre d’affaire.

• Mise en place de cours de formation pour les nouvelles recrues.

• Veiller au non dépassement des lignes de crédits par les Distributeurs.



Mes compétences :

Commercial

Distribution