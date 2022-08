Ndeye Ngone Mbow DIOUF

Je suis titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et d'une Maîtrise en Transport-Logistique. La polyvalence de ma formation m'a permis d'avoir des aptitudes capables de satisfaire pleinement les besoins des entreprises.



J'ai une petite expérience pratique via les nombreux stages effectues dans le domaine maritime, le transport ferroviaire, le transit et des ressources humaines. Actuellement , je suis dans le besoin de trouver un travail. Je me tiens a la disposition des recruteurs en acceptant tout poste que vous voudriez bien me proposer.



Je vous remercie de l'attention que vous voudriez bien accordez à mon profil (77 519 06 99).



Mes compétences :

Approvisionnements

Bureautique

Douane

Gestion des approvisionnements

Gestion des stocks

Logistique

Transit