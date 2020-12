Ndeye Thioro DIOUF

Je suis en ce moment étudiante en Master II Finance comptabilité en même temps je suis stagiaire à l'ARD Diourbel comme agent marketing et commercial d'une entité privée de transformation de céréales.

Diplômes obtenus:

2011-2014: j'ai obtenu mon baccalauréat série G au Lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel

2015-2018: j'ai eu ma licence en finance comptabilité à l'université virtuelle du Sénégal

2016-2019: licence en création et gestion d'entreprise à l'ISEG

Expériences professionnels:

-Free(agent marketing)

j'ai travaillé comme commerciale à Free business. Le travail consistait à prospecter des clients et les proposer les différents offres de Free Business.

- l'université virtuelle du Sénégal

j'ai été monitrice de la plateforme d'apprentissage de l'UVS et membre du cellule d'accueil des nouveaux bacheliers.

- ARD(assistante comptable)

J'assistais le comptable sur la tenue de la comptabilité de l'agence, le calcule des TVA , des impôts, calcule des salaires et établissements des états de rapprochement bancaire