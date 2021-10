Needemand MONTPELLIER

Notre Equipe et Nos Valeurs

La technologie doit être au service de l'Homme et non l'inverse



Des Passionnés

Nos collaborateurs sont tous des spécialistes de leur métier. Chaque membre est garant des meilleures pratiques dans son domaine de spécialité



Management Participatif

Chaque projet est discuté en équipe et validé par tous. Le bien-être de nos collaborateurs et leurs motivations sont une priorité.



Projets Ethiques

Nous ne travaillons pas pour des produits non-éthiques, nous souhaitons faire attention que chacune de nos réalisations n'ai pas d'impact négatif sur notre société et donc nos vies.