Neil MINKLEY

Avant d'être pleinement retraité, j'ai enseigné la Gestion de projets (en anglais) à l'EPITA (école d'ingénieurs) et l'anglais professionnel à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, après une carrière de 12 ans chez Honeywell-Bull, puis 10 ans chez Apple suivis de 12 ans chez Hachette puis, pendant plusieurs années, en tant que consultant en gestion de projets/produits, plus particulièrement dans le domaine de l'édition numérique, et cela en anglais et en français .

Parmi les clients pour lesquels j'ai travaillé, il y a Ganaxa (ganaxa.com), architecte et opérateur de systèmes "e-paper", IDM (idm.fr), développeur de logiciels, notamment des dictionnaires numériques (sur CD-ROM et sur Internet), InfoStance (infostance.com) et Fronter (fr.fronter.info), développeurs d'ENT (environnements numériques de travail), et Kayentis (kayentis.com), société spécialisée dans le papier communicant et le stylo numérique.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Gestion de produits

Enseignement

Édition

Formation

Coordination