Nelly BACHELIER BOGNY (BACHELIER)

FORMATRICE CONSULTANTE



- Hygiène HACCP restauration, boulangerie, boucherie.......

- Élaboration des listes allergènes en boulangerie, charcuterie, restauration.

- Évaluation des risques professionnels, Document unique de prévention.

- Formation snacking en boulangerie.

- Formation cuisine, cuisine de base en restauration traditionnelle.

- Formation pâtisserie de base en restauration traditionnelle.





AUDIT HYGIÈNE, ORGANISATION DU TRAVAIL EN CUISINE

Suivi d'établissements pour mettre en avant les éventuelles non conformités avec la règlementation, revoir l'organisation pour un travail plus efficace....



COURS DE CUISINE

Pour les particuliers (adulte, ado et enfants) "comprendre pourquoi et comment on fait les choses"





MÉTIER DE BASE

17 ans cuisinier en restauration traditionnelle.



Mes compétences :

Cuisine

Audit

DUP

HACCP