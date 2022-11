Nelly CAPELLE

ATOUTS

Sens des responsabilités.

Rigueur, organisation. Capacités relationnelles.



POLES DE COMPETENCES

IMMOBILIER :

* vente de produits de défiscalisation,

* Création de supports de vente,

* responsable des produits immobiliers,

* Garanties Dommages Ouvrages - Responsabilité Civile Décennale,

* Appel d’offres,

* Suivi des ventes : du financement jusqu’à la signature de l’acte authentique,

* Déblocages des fonds,

* Suivi de la de construction,

* Déclaration de fin de travaux et arrêté définitif des comptes,

* Mise en place d’un syndic.

GESTION :

* Déclarations des cotisations,

* Gestion du personnel,

* Gestion des recettes et des dépenses.



Maîtrise du pack office et Internet



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- fin 2008 indépendante : consultante en patrimoine immobilier - produits de défiscalisation à PERPIGNAN.

- En 2008/2005 : Assistante de Direction – Promoteur et Maître d’ouvrage d’opérations de construction - Sarl Mode Promotions à PERPIGNAN (66).

- En 2005/2003 : Secrétaire de Direction – Sarl spécialisée dans la vente de logements en défiscalisation - Patrimoine Investissement Consulting à Perpignan (66).

- En 2003: Secrétaire Administrative – Agence Nationale pour l’Emploi KENNEDY à Perpignan (66).

- En 2003/1998 : Secrétaire Administrative - Association Alzheimer à Perpignan (66).

- En 1994/1993 : Agent administratif - Lycée Professionnel J.CAILLAUD à Ruelle (16).

- En 1992/1991 : Guichetier et secrétaire de la direction et du service contentieux – Crédit Mutuel de l’Intendance à Bordeaux (33).



Mes compétences :

Défiscalisation