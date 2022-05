Patrice DUNOYER DE SEGONZAC

J'ai pris ma retraite de salarié en 2004 et créé depuis mon entreprise libérale PDS Conseil.J'ai également pris la responsabilité de la Délégation Générale de l'ACAD association qui regroupe actuellement 110 structures œuvrant dans le domaine du conseil au développement et à l'aménagement des territoires.



Mon parcours professionnel antérieur se décompose en deux phases principales:

Consultant 20 ans dans des bureaux d'études intervenant dans les domaines de l'Urbanisme et de l'Aménagement dit "opérationnel": Je passe ensuite quatre ans à la DIV: Délégation interministérielle à la Ville, où je dirige le pôle Habitat (logement, aménagement, Transports, Environnement).

Je rejoins ensuite le "Programme 50 Quartiers" structure de sept professionnels expérimentés qui intervient en conseil auprès de Villes et d'organismes de logement social engagés dans des opérations de Politique de la Ville (traitement de quartiers en difficulté).

Je deviens ensuite conseiller à l'Union Sociale pour l'habitat (Union des Fédérations d'Organismes de Logement social.



J'ai maintenant passé le témoin pour l'ACAD qui absorbait beaucoup trop de mon temps. En six ans, avec le concours de quelques membres du conseil d'administration et du président, l'Association des Consultants en Aménagement et Développement des territoires, seule association regroupant les entreprises de consultants privés dans ce domaine en France, nous avons doublé les effectifs et quadruplé les ressources (uniquement constituées des cotisations des membres et nous avons bien développé cette structure. Je suis content du travail accompli et l'ACAD a pu engager un salarié.



Pour le moment, je poursuis mon activité de consultant, essentiellement dans le domaine de la politique dite de "rénovation urbaine".



Mes compétences :

Aménagement urbain

Consultant

Urbanisme

Politique de la Ville

Paysages