Nelly DUPONT

Forte d' une expérience riche et variée de 10 ans, habituée à travailler différentes identités de marque sur des clients grands comptes, j'aime faire le lien entre créations et produits aboutis et adaptés aux clients.

Récemment arrivée dans la région de Rouen, je suis en reconversion professionnelle, du secteur textile je m'oriente vers celui de la communication et de l'imprimerie.

Dynamique et volontaire je souhaite développer mon réseau autour de ce nouveau projet, et pourquoi pas saisir l'opportunité de mon avenir professionnel.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Stylisme

Adobe InDesign

Textile

Maroquinerie