Nelly GONZALEZ

2 ans en tant qu'Auxiliaire de vie scolaire ( autisme, dyslexie, dyspraxie /GS, CP, CE1 et CE2/ Montessori, Borel-Maisonny, Alphas, Français signé, notions de PECS et Makaton)

4 ans en tant que webmaster puis chargée de projet web

1 an en tant que formatrice sur logiciel de compositing

10 ans d'expériences en graphisme et habillage vidéo



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Microsoft Word

EZ Publish

Nuke

Drupal

Shake

Google analytics

Microsoft PowerPoint