Nelly MABIALA N'ZIKOU

Actuellement ingénieure en matériaux plastiques et titulaire d'un mastère spécialisé de manager d'amélioration continue des organisations, je suis sensible aux problématiques de production, de qualité et de process. Je m'applique à soutenir les entreprises dans leurs démarches d'amélioration continue tout en gardant à l'esprit que l'homme est au cœur du système.



Mes compétences :

Utilisation de CEGID

Injection plastique

Utilisation d'Excel

Test technique

Utilisation d'Autocad

Outillage de moule

Gestion de production

Utilisation de CATIA

Polymères

Chimie

PSC1

Amelioration continue

Feasibility Studies

5S

Kaizen

QRQC

Microsoft Project

Moldflow