Nelly MITJA

Disposant de plus de 15 ans d'expérience en management de projets, que ce soit dans le secteur privé de lIngénierie du Bâtiment ou dans le secteur Humanitaire, j'ai notamment participé à la conception (Evaluations, diagnostics, identification des besoins), à la mise en oeuvre (conformité, avancement, suivi des coûts, suivi des indicateurs, reporting) et à la capitalisation des projets auxquels j'ai participé ou qui mont directement été confiés.



Coordinatrice Terrain de 2017 à 2021 au sein de la mission Haïti dAction Contre la Faim, j'ai contribué au développement de la zone NOA (Nord-Ouest / Artibonite) en participant et garantissant la collecte et l'analyse du contexte humanitaire de la zone afin d'en identifier les forces, les faiblesses et les besoins et contribuer au développement et à la mise en oeuvre de la stratégie régionale. J'ai également assuré la représentativité de l'organisation auprès des différentes institutions et partenaires de la zone ainsi qu'auprès des différents bailleurs.



Contribuant, sous l'égide de la Direction de la Protection Civile, à la coordination des réponses d'urgence sur la zone, (Irma 2017, séisme du 06 octobre 2018), je suis également intervenue dans le cadre de la réflexion, de l'écriture et de la mise en oeuvre de programmes d'urgence et de résilience tournés vers les communautés les plus vulnérables de la zone, en développant et renforçant les capacités des équipes terrain, des autorités et associations locales, en les associant aux processus de réflexion, de définition des cadres logiques et de capitalisation.



Enfin, dans le cadre dune démarche qualité, je me suis employée à développer, harmoniser et partager avec les équipes, l'ensemble des outils et méthodologies d'analyse, de monitoring et de management de projets afin de garantir la bonne mise en oeuvre et la capitalisation des projets portés par l'organisation.